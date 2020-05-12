نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 12 مايو

أشار باحثون إلى أن الأجسام المضادة في حيوانات اللاما قد تكون مفتاح مكافحة فيروس كورونا، ومن وقوع ثلث وفيات فيروس كورونا في دور المسنين في أمريكا، إلى استعداد اليونان لاستقبال السياح في يوليو بعد انتصارها على الفيروس، إليكم أبرز الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 12 مايو 2020:

الأجسام المضادة في دم اللاما قد تكون مفتاح مكافحة فيروس كورونا

اكتشف علماء في مدينة غنت البلجيكية أن الأجسام المضادة المنتجة في دم اللاما يمكن أن تكون حاسمة في قتل فيروس كوفيد-19 وإنقاذ الأرواح.

في زمن كورونا.. منظمة الصحة العالمية تصدر توصيات غذائية للبالغين لصحة جيدة وجهاز مناعي قوي

أصدر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط توصياتٍ بشأن نصائح غذائية للبالغين، وسط تفشي وباء "كوفيد-19"، وذلك لتقوية مناعة الجسم وجعله أقل عرضة لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية.

ثلث وفيات فيروس كورونا بأمريكا تقع في دور رعاية المسنين

مع حدوث ثلث الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في أمريكا بدور رعاية المسنين، نائب الرئيس، مايك بينس، يحث الولايات الأمريكية على إجراء فحوص لجميع المقيمين والعاملين فيها خلال أسبوعين.

صورة تُظهر طائرة أمريكية تزدحم بالمسافرين في ظل فيروس كورونا

تستمر صناعة الخطوط الجوية في النضال أثناء تفشي فيروس كورونا، حيث أصبح أكثر من نصف أسطول الخطوط الجوية الأمريكية خاملاً. لكن بعض المسافرين ما زالوا يجدون رحلات مزدحمة. تظهر هذه الصور طائرة مليئة بالمسافرين على متن رحلة طيران تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز

بعد "انتصارها على فيروس كورونا".. اليونان تستعد لإستقبال السياح في يوليو

تأمل اليونان في استقبال السياح الأجانب خلال الأول من يوليو/تموز في ظل فيروس كورونا. وتُعرف اليونان بتجاربها السياحية الرائعة ولكن في خضم أزمة فيروس كورونا، يبدو أن الشعب المتوسطي يجسد قصة نجاح نادرة في التغلب على فيروس كورونا.