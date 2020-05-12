نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 12 مايو

أشار باحثون إلى أن الأجسام المضادة في حيوانات اللاما قد تكون مفتاح مكافحة فيروس كورونا، ومن وقوع ثلث وفيات فيروس كورونا في دور المسنين في أمريكا، إلى استعداد اليونان لاستقبال السياح في يوليو بعد انتصارها على الفيروس، إليكم أبرز الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 12 مايو 2020:
أصدر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط توصياتٍ بشأن نصائح غذائية للبالغين، وسط تفشي وباء "كوفيد-19"، وذلك لتقوية مناعة الجسم وجعله أقل عرضة لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية.
تستمر صناعة الخطوط الجوية في النضال أثناء تفشي فيروس كورونا، حيث أصبح أكثر من نصف أسطول الخطوط الجوية الأمريكية خاملاً. لكن بعض المسافرين ما زالوا يجدون رحلات مزدحمة. تظهر هذه الصور طائرة مليئة بالمسافرين على متن رحلة طيران تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز
تأمل اليونان في استقبال السياح الأجانب خلال الأول من يوليو/تموز في ظل فيروس كورونا. وتُعرف اليونان بتجاربها السياحية الرائعة ولكن في خضم أزمة فيروس كورونا، يبدو أن الشعب المتوسطي يجسد قصة نجاح نادرة في التغلب على فيروس كورونا.