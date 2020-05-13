نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 13 مايو

من دراسة بريطانية تستخدم الحمض النووي لتحديد سبب معاناة بعض مرضى فيروس كورونا من أعراض حادة إلى تحذير أنتوني فاوتشي من إعادة فتح الولايات المتحدة مع ظهور المزيد من الأدلة على الانتشار المبكر لفيروس كورونا، إليكم أبرز الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 13 مايو 2020:
ريمديسيفير هو الدواء الوحيد الذي ثبت في دراسة دقيقة بقدرته على مكافحة فيروس كورونا. وتقوم الحكومة الفيدرالية، التي حصلت على إمدادات محدودة من الدواء، بتوزيعه. بعض المستشفيات لديها أقل مما تحتاجه، بينما المستشفيات الأخرى لا تحصل على أي إمدادات من الدواء
بينما أدلى خبراء طبيون بارزون بشهادتهم يوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة الأولى منذ مارس حول استجابة الحكومة لوباء فيروس كورونا، تُظهر المزيد من الأدلة على أن الفيروس كان في البلاد في وقت أبكر مما كان يعتقد في البداية.