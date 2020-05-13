نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 13 مايو

من دراسة بريطانية تستخدم الحمض النووي لتحديد سبب معاناة بعض مرضى فيروس كورونا من أعراض حادة إلى تحذير أنتوني فاوتشي من إعادة فتح الولايات المتحدة مع ظهور المزيد من الأدلة على الانتشار المبكر لفيروس كورونا، إليكم أبرز الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 13 مايو 2020:

دراسة بريطانية تستخدم الحمض النووي لتحديد سبب معاناة بعض مرضى كورونا من أعراض حادة

سيعمل باحثون بريطانيون على دراسة الحمض النووي لآلاف المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بشكل حاد، وذلك لمساعدة العلماء على معرفة ما إذا كانت جيناتهم تؤثر على شدة الإصابة بالفيروس.

ريمديسيفير هو الدواء الوحيد القادر على مكافحة فيروس كورونا.. لكن المستشفيات لا تتلقى ما يكفي منه لعلاج المرضى

ريمديسيفير هو الدواء الوحيد الذي ثبت في دراسة دقيقة بقدرته على مكافحة فيروس كورونا. وتقوم الحكومة الفيدرالية، التي حصلت على إمدادات محدودة من الدواء، بتوزيعه. بعض المستشفيات لديها أقل مما تحتاجه، بينما المستشفيات الأخرى لا تحصل على أي إمدادات من الدواء

فاوتشي يحذر مجدداً من إعادة فتح الولايات المتحدة مع ظهور المزيد من الأدلة على الانتشار المبكر لفيروس كورونا

بينما أدلى خبراء طبيون بارزون بشهادتهم يوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة الأولى منذ مارس حول استجابة الحكومة لوباء فيروس كورونا، تُظهر المزيد من الأدلة على أن الفيروس كان في البلاد في وقت أبكر مما كان يعتقد في البداية.

انخفاض حاد بعمليات زرع الأعضاء خلال جائحة فيروس كورونا

أفادت دراسة حديثة أن عدد عمليات زرع الأعضاء انخفض بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا.

الأكثر آماناً على سطح الأرض..كيف هي الحياة في القارة المتجمدة الخالية من فيروس كورونا؟

بينما يعيش بقية العالم في صراع مستميت مع جائحة فيروس كورونا، تمكنت القارة المتجمدة من البقاء خالية كلياً من العدوى، وهي الوحيدة وسط قارات العالم.