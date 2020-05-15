نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 15 مايو

من طبيب مصري يفقد بصره في الخطوط الأمامية لمكافحة كورونا، إلى تسجل أعلى معدل إصابات يومي منذ ظهور الفيروس في قطر، إليكم أبرز الأخبار بالمتعلقة بفيروس كورونا ليوم 15 مايو 2020:

قال الدكتور محمود سامي، وهو طبيب مصري، إنه فقد القدرة على الإبصار بعينيه، نتيجة للضغوط الشديدة والأزمات النفسية التي مر بها خلال التعامل مع حالات فيروس كورونا.

ارتفعت إصابات فيروس كورونا في قطر إلى 28272، بعد تسجيل 1733 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يعمل علماء على تطوير نوع جديد من اللقاح، فبدلاً من حقن فيروس ضعيف وتحفيز جهاز المناعة على الاستجابة، ما عليك سوى إعطاء الجسم الشفرة الوراثية للقيام بالعمل نفسه ومنع فيروس كورونا المستجد من دخول الخلايا، ويرى خبراء أن هذه التقنية الجديدة قد تشكل قفزة كبيرة في مجال مكافحة الفيروسات.

أسئلة عديدة تثير فضول الناس حول هذه الجائحة العالمية، أبرزها عن قدرة غسول الفم في القضاء على فيروس كورونا "كوفيد-19". وأجابت منظمة الصحة العالمية، عبر "فيسبوك"، قائلة: "لا يوجد دليل على أن استخدام غسول الفم سيحميك من الإصابة بالفيروس".

في تجربة "لقاح التحدي البشري" المحتملة، سيُعرّض المتطوعون عن قصد إلى فيروس كوفيد-19 بعد حقن مجموعة منهم بلقاح محتمل. التجربة محفوفة بالمخاطر وقد تكون مميتة، لكنها قد تكون أيضاً بمثابة مسار أسرع للوصول إلى لقاح حقيقي للعالم، وفكرتها تحضى باهتمام منظمة الصحة العالمية الآن.