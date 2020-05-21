نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 21 مايو

بين اتخاذ طيران الإمارات لإجراءات وقائية لسلامة المسافرين وسط تفشي فيروس كورونا مع استئناف رحلاتها لـ9 وجهات، وكشف منظمة الصحة العالمية عن أفضل مطهر للفيروسات وسط تفشي كورونا، إليكم أبرز المواضيع المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 21 مايو 2020:

مراسلة CNN راندي كاي تلقي نظرة على سرعة انتشار الجراثيم في المطاعم عبر تجربة علمية مصممة لتتبع قطرات الجراثيم.

مع استئناف رحلاتها المنتظمة اليوم إلى 9 وجهات مختلفة، كشفت شركة طيران الإمارات عن تطبيق عدد من التدابير والإجراءات الوقائية، التي تهدف إلى حماية الموظفين والركاب.

نشر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، تغريدة حول أهمية استخدام مطهر يحتوي على المادة الفعالة "هيبوكلوريت الصوديوم"، التي تقضي على الجراثيم، والفطريات، والفيروسات.

كان إسماعيل فرنانديز يخشى أن حماره "بالدوميرا" لن يتذكره بعد غيابهما عن بعضهما لشهرين بسبب حجر كورونا، لكن كانت ردة فعل بالدوميرا غير متوقعة في لقطة مؤثرة عند إعادة اجتماعهما.

يعيش آلاف الأشخاص بدوام كامل في قوارب كهذه، لكن عمليات إغلاق الموانئ بسبب جائحة فيروس كورونا تجعل أسلوب حياتهم أكثر تعقيدًا. كما أنه يجعل هؤلاء البحارة يدركون أن الحياة البحرية قد تكون الخيار الأفضل في الوقت الحالي