نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 22 مايو

مع تسجيل البرازيل عدداً قياسياً في وفيات كورونا، أبرمت شركة بريطانية، أول صفقة لإنتاج لقاح الفيروس على أن يكون التسليم في سبتمبر أيلول المقبل، إليكم أبرز الأخبار بالمتعلقة بفيروس كورونا ليوم 22 مايو 2020:

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، أن البلاد سجلت رقمًا قياسيًا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 300 ألف.

أعلنت جامعة أوكسفورد، في بيان، أنها ستبدأ المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب البشرية للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعدما شهدت المرحلة الأولى أكثر من 1000 تطعيم.

يقول باسكال سوريو الرئيس التنفيذي لشركة AstraZeneca، في مقابلة مع جوليا تشاترلي مقدمة برنامج “First Move “، إن عمليات التسليم الأولى للقاح فيروس كورونا المحتمل في جامعة أكسفورد يمكن أن تأتي في وقت مبكر من سبتمبر/أيلول المقبل.

ممرض في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، أصيب بفيروس كورونا، ينشر ما فعله الفيروس بجسمه. قال مايك شولتز إنه شعر بضعف شديد لدرجة أنه بالكاد استطاع حمل الهاتف لالتقاط الصورة.

استأنفت شركة طيران الإمارات رحلات الركاب المنتظمة، الخميس، مع اتخاذ إجراءات جديدة، بما في ذلك تعيين طاقم متخصص في عملية التعقيم، وأجهزة المسح الحراري في المطار.