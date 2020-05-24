نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 24 مايو

من تخصيص "نيويورك تايمز" صفحتها الأولى لأسماء ضحايا فيروس كوورنا، إلى ابتكار أول جهاز تنفس صناعي في دبي لمواجهة فيروس كورونا، إليكم أبرز المواضيع المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 24 مايو 2020:

ملأت صحيفة "نيويورك تايمز" صفحتها الأولى من عدد الأحد بأسماء بعض الذين توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أنهم "ليسوا مجرد أرقام" و"خسارة لا يمكن حسابها"، كما خصصت العدد لقصص إنسانية ومقالات رأي عن الضحايا ولمحات من حياتهم.

تظهر دراسة جديدة أن مرضى فيروس كورونا الذين عولجوا بهيدروكسي كلوروكين ، وهو دواء يوصي به الرئيس دونالد ترامب لعلاج الفيروس ، كانوا أكثر عرضة للوفاة أو الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب

وسط التحديات التي يواجهها العالم والمتمثلة في توفير المعدات الطبية اللازمة والضرورية لإنقاذ حياة مرضى فيروس كورونا المستجد، تمكنت مؤسسة دبي للمستقبل من ابتكار أول جهاز تنفس صناعي صُنع بالإمارات.

مع ازدحام شواطئ أوروبا بالرواد الذين اشتاقوا لأشعة الشمس، تكافح السلطات من أجل السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مع منح المواطنين المساحة والراحة التي يحتاجون إليها بعد أشهر من البقاء في منازلهم في الوقت ذاته.

وجّه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط توصياتٍ بشأن الممارسات الموصى باتباعها خلال مناسبة عيد الفطر للإحتفال بطريقة آمنة وصحية، وذلك في سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".