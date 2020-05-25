ما هي أفضل طريقة لتحضير القهوة في الصباح حتى تطيل حياتك؟

بالنسبة للكثيرين لا يبدأ اليوم بشكل صحيح من دون تناول فنجان من القهوة.

وأظهرت دراسة جديدة أن القهوة ليست جيدة فقط للصحة، بل أنها قد تطيل العمر بشرط أن يتم تناولها مصفاة أو مفلترة.

وأظهرت دراسة حديثة نشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب، أن شرب القهوة المغلية غير المصفاة مثلاً، يزيد من خطر الوفاة لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عاماً وما فوق.

لكن شرب القهوة المصفاة وُجد أنها أكثر صحة من عدم شرب القهوة على الإطلاق.

توصيات مرتكزة على أدلة

يمكن للقهوة المفلترة أن تزيد من التركيز الذهني وتعزز المزاج وتحسن الأداء أثناء التمرين.

قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان.

قد تقلل من خطر الإصابة بمرض التصلب المتعدد، وداء السكري 2، وأمراض الكبد، وسرطان البروستاتا والزهايمر.

تجنب القهوة

هناك بعض العوامل التي قد تدفع للحد من تناول القهوة وتجنبها: