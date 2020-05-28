نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 28 مايو

قالت منظمة العمل الدولية إن أكثر من 1 من بين كل 6 شباب عالمياً بلا عمل بسبب فروس كورونا، ومن دراسة تشير إلى مشاكل نفسية طويلة الأمد قد تصيب المتعافين من فيروس كورونا إلى إعلان قبرص تحملها لنفقات السياح وعائلاتهم إذا أُصيبوا بفيروس كورونا على أرضها، إليكم أبرز المواضيع المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 28 مايو 2020:

قالت منظمة العمل الدولية إن أكثر من 1 من بين كل 6 شباب عالمياً توقفوا عن العمل منذ تفشي فيروس كورونا، بينما انخفضت ساعات عمل من بقوا في وظائفهم بنسبة 23٪.

يقول باحثون في دراسة نشرت بمجلة "لانسيت" للطب النفسي إنه يجب على الأطباء الانتباه إلى علامات الاضطرابات النفسية لدى مرضى فيروس كورونا خلال الأسابيع والأشهر التالية للتعافي من العدوى.

بعد قضاء 55 يوماً في المستشفى وخسارة 24 كيلوغراماً من وزنه.. الدكتور كارل فيدال يحكي قصة تعافيه من فيروس كوفيد-19 بعد فشل جهاز التنفس الصناعي في مساعدته.

يواجه الأطباء في روسيا أعباء إضافية على عملهم في مواجهة فيروس كورونا تشمل انعدام الثقة والعدوانية والانتقادات من قبل السلطات والشعب ووسائل الإعلام. تحدث بعض الأطباء في الخطوط الأمامية مع CNN عن نظريات المؤامرة التي تحملهم اللوم.

أعلنت قبرص عن أنها تخطط لتغطية تكلفة الإقامة، والطعام، والشراب، والأدوية للمسافرين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، أثناء إقامتهم في البلاد، بالإضافة إلى المسافرين الذين يرافقونهم في السفر وأفراد عائلاتهم.