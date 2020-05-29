نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 29 مايو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من تحذير الأمم المتحدة من "دمار ومعاناة" لا يتصورها العالم بسبب أزمة كورونا إلى سخرية الرئيس الأمريكي من صحفي لارتدائه القناع، إليكم أبرز الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 29 مايو/أيار 2020:

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مراسل صحفي بالبيت الأبيض بسبب قناع الوقاية من فيروس كورونا المستجد، في أحدث سلسلة من تناقضات الرئيس حول العديد من القضايا التي يثير حولها الجدل.

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قد تتسبب في "دمار ومعاناة لا يمكن تصورهما حول العالم"، ما لم تتعاون دول العالم معا الآن

في خضم جائحة كورونا التي لا زالت تحصد الأرواح حول العالم، من السهل التغاضي عن الصحة العقلية للأطفال والمراهقين، ما قد يشكل عواقب مدمرة على مدى السنوات القادمة

يأمل علماء ألمان أن يساعد البراز البشري في الكشف عن آثار مبكرة لفيروس كوفيد-19. يقولون إن آثار الفيروس يمكن العثور عليها في مياه الصرف الصحي ويمكن أن تتوقع مناطق تفشي المرض المحتملة.

لدى الدكتور سانجاي غوبتا من شبكة CNN بعض نصائح السلامة حول الحد من التعرض لعدوى فيروس كورونا المستجد بالنسبة لأولئك الذين يختارون الذهاب إلى المطاعم.