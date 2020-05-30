نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 30 مايو

من عثور دراسة جديدة على مؤشر في القلب يُنذر بمصابي فيروس كورونا الأكثر عرضة للوفاة، إلى إشارة مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فاوتشي، إلى أن الموجة الثانية من الفيروس ليست بالضرورة حتمية، إليكم أبرز الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 30 مايو/أيار 2020.

قال الدكتور أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، في لقاء مع CNN، إن الموجة الثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد ليست بالضرورة حتمية طالما اتبع الناس الإرشادات التي وضعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

مع تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 100 ألف شخص، تتواصل خسائر الأعمال، بينما يأمل الدكتور أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية في التوصل إلى لقاح قبل نهاية العام.

المرضى الذين لديهم بطين أيمن كبير في قلوبهم أكثر عرضة للوفاة من الإصابة بفيروس كورونا، بناءً على بيانات من دراسة جديدة

سواء كنت تستخدم وسائل النقل العام أو السفر بالسيارة، تقول مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن هناك طرقًا لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

مع رفع اليابان حالة الطوارئ في البلاد، قدمت مجموعة مشغلي المنتزهات الرئيسية مجموعة من الإرشادات حول كيفية ضمان سلامة الضيوف والموظفين في وجه فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".