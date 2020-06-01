نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 1 يونيو

قال رئيس طيران الإمارات إن قطاع الطيران قد يعود لوضعه الطبيعي في عام 2021، ومن نصائح وقائية أصدرتها منظمة الصحة العالمية للعمل في المكتب، إلي احتمال احتضان حيوانات البنغول لفيروس كورونا المستجد، إليكم أبرز المواضيع المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 1 يونيو 2020:

أظهرت عملية استكشاف عميقة في علم جينات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أن الفيروس قضى بعض الوقت في إصابة الخفافيش وحيوانات البنغول، التي تُعرف باسم آكل النمل الحرشفي، قبل أن ينتقل إلى البشر، وفقاً لما قاله باحثون الجمعة.

بينما تنتظر الفنادق في فيينا عودة السياح، قرر “فندق زايتغايست فيينا” استضافة عرض لغناء الأوبرا من أجل زواره. وحوّل الفناء الخاص به الذي يتوسط غرف الضيوف إلى مسرح من أجل أمسية موسيقية خاصة.

إنها اللحظة التي كانت تنتظرها المطاعم ، اليوم الأول من المرحلة الأولى من إعادة الافتتاح ، بعد أن حدت القيود، الناتجة عن فيروس كورونا، المطاعم بقبول الطلبات الجاهزة فقط خلال الشهرين الماضيين. إنه تحد غير مسبوق ويتطلب الكثير من الإبداع.

من ارتداء أقنعة الوجه الطبية إلى غسل اليدين بانتظام، أصدر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط نصائح بشأن الممارسات الوقائية الموصى باتباعها، في أماكن العمل، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

يُعد قطاع الطيران من القطاعات التي تضررت بشكل كبير بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وقال رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، إنه يتوقع عودة قطاع الطيران إلى وضعه الطبيعي نسبياً في عام 2021.