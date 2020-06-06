نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 6 يونيو

من التقدم في سباق تطوير لقاح لفيروس كورونا، وتبرير مسؤول مكافحة كورونا في السويد نهج بلاده في مكافحة الفيروس رغم أعداد الوفيات الكبير، إلى مواصلة منظمة الصحة العالمية تجارب هيدروكسي كلوروكين كعلاج محتمل رغم إيقاف باحثين بريطانيين لدراستهم، إليكم أبرز الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ليوم 6 يونيو/حزيران 2020:

اتبعت السويد نهجًا مختلفًا لمكافحة فيروس كورونا عن الدول الأوروبية المجاورة لها، والآن بدأت نتائج هذا النهج تتضح

بعد أسابيع فقط من استئناف رحلاتها الجوية الداخلية، ألغت الناقلة الجوية الإندونيسية "Lion Air" تلك الرحلات مجدداً، مشيرةً إلى وجود مشاكل مع عدم اتباع المسافرين للقوانين المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن تجاربها لدراسة عقار هيدروكسي كلوروكين ستستمر "في الوقت الحالي"، وذلك رغم من إعلان باحثين بريطانيين سابقاً إنهاء دراستهم والتي استنتجت "عدم وجود دليل على الفائدة".

هناك سباق لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، ويعمل العلماء بشكل أسرع من أي وقت مضى، وحتى الآن، هناك 133 فريقًا في جميع أنحاء العالم يقومون بتطوير لقاح. دعونا نلقي نظرة على بعض التقدم حتى الآن.

حصل ستيفين واموكوتا، 9 سنوات، على جائزة من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا لاختراعه آلة لغسل اليدين كوسيلة للحد من انتشار فيروس كورونا.