7 أطعمة طبيعية تحسن المزاج..ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انخفاض مستوى هرمون السيروتونين في الدم يمكن أن يكون له أثر سلبي على مزاجك، اليك 7 أطعمة تساعد على تحسين مزاجك:

المكسرات (الجوز أو الكاجو أو اللوز):

المكسرات هي الوجبة الخفيفة المثالية لتحسين مزاجك. وتحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني مهم لإنتاج السيروتونين.

البيض:

يوفر البيض فيتامين د

السمك المملح (الرنجة):

توفر اسماك الرنجة هرمون السيروتونين، وتُعتبر غنية أيضاَ بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي يقال إنها تساعد في الاكتئاب الخفيف

الفاكهة المجففة:

تحوي على التربتوفان والمغنيسيوم مما يساعد على القدرة للتعامل مع الاجهاد

فول الصويا:

يعتبر فول الصويا مصدر بروتين عالي الجودة ويحتوي أيضاً على حمض التربتوفان

الشوكولاتة:

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على التربتوفان الذي يساعد على تحسين المزاج، ولكن يجب تناولها باعتدال لاحتوائها على الكثير من السكر والدهون

الفلفل الحار:

الكثير من أنواع الفلفل الحار تحتوي على الكابسيسين، المكون النشط في الفلفل الذي يجعله حاراً. ويتم إطلاق الإندورفين في الجسم بشكل طبيعي كرد فعل على التهيج الناجم عن الطعام الحار.