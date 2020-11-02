7 أطعمة طبيعية تحسن المزاج..ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انخفاض مستوى هرمون السيروتونين في الدم يمكن أن يكون له أثر سلبي على مزاجك، اليك 7 أطعمة تساعد على تحسين مزاجك:
المكسرات (الجوز أو الكاجو أو اللوز):
المكسرات هي الوجبة الخفيفة المثالية لتحسين مزاجك. وتحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني مهم لإنتاج السيروتونين.
البيض:
يوفر البيض فيتامين د
السمك المملح (الرنجة):
توفر اسماك الرنجة هرمون السيروتونين، وتُعتبر غنية أيضاَ بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي يقال إنها تساعد في الاكتئاب الخفيف
الفاكهة المجففة:
تحوي على التربتوفان والمغنيسيوم مما يساعد على القدرة للتعامل مع الاجهاد
فول الصويا:
يعتبر فول الصويا مصدر بروتين عالي الجودة ويحتوي أيضاً على حمض التربتوفان
الشوكولاتة:
تحتوي الشوكولاتة الداكنة على التربتوفان الذي يساعد على تحسين المزاج، ولكن يجب تناولها باعتدال لاحتوائها على الكثير من السكر والدهون
الفلفل الحار:
الكثير من أنواع الفلفل الحار تحتوي على الكابسيسين، المكون النشط في الفلفل الذي يجعله حاراً. ويتم إطلاق الإندورفين في الجسم بشكل طبيعي كرد فعل على التهيج الناجم عن الطعام الحار.