شاهد.. بايدن "يسعل" أمام الصحفيين خلال اجتماع افتراضي

سعل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال اجتماع افتراضي عُقد في البيت الأبيض، الجمعة، ولدى اطمئنان الصحفيين عن صحته بعد إصابته بفيروس كورونا، أجاب من خلال "رفع إبهامه"، في إشارة إلى أنه بخير.

وعقد الرئيس الأمريكي اجتماعًا افتراضيًا مع فريقه الاقتصادي يتناول أسعار الوقود، مساء الجمعة، وقال لهم إنه بخير أكثر ممّا يبدو عليه.

وقال بايدن: "اسمحوا لي بداية بالاعتذار على صوتي، أنا بخير أكثر مما يبدو عليه صوتي"، بحسب قوله.

وأخذ الرئيس الأمريكي نفسًا عميقًا قبل أن يبدأ بالسعال، في حين قدّم مساعدوه إيجازًا حول أسعار الغاز، وظهرت على مكتبه علبة حبوب مضادة للسعال استعان بها.

وسأل الصحفيون الذين كانوا في القاعة الجنوبية للبيت الأبيض الرئيس الأمريكي عن صحته، فأجابهم بايدن بابتسامة، ورفع إبهامه للأعلى، في إشارة إلى أنه بخير.