دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، عن مقتل مطلوب أمني متهم بارتكاب جرائم إرهابية إثر تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن في بلدة العوامية، وذلك بعد الإعلان، الجمعة، عن مقتل مطلوب أمني آخر في ظروف مشابهة في أحد أحياء محافظة القطيف.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، في بيان، إنه "أثناء قيام قوات الأمن بتنفيذ مهامها في متابعة وتعقب المطلوبين أمنياً الذين اتخذوا من المنازل المهجورة التي تم إخلاؤها من سكانها بحي المسورة ببلدة العوامية ضمن مشروع تنموي تطويري أوكارا لهم ومنطلقاً لأنشطتهم الإرهابية، فقد تعرض رجال الأمن، لإطلاق نار كثيف بحي المسورة من مصدر مجهول".

وأضاف البيان أن ذلك "استوجب التعامل مع الموقف وفقاً لمقتضياته، حيث أسفر ذلك عن إصابة المطلوب للجهات الأمنية وليد طلال علي العريض، نُقل على إثرها إلى المستشفى وتوفي لاحقاً، فيما لم يتعرض أحد من رجال الأمن لأي أذى".

وأكدت وزارة الداخلية أن "الجهات الأمنية ماضية في تعقب جميع المطلوبين ممن أفسدوا في الأرض، وإخراجهم من أوكارهم وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة والمشاريع التنموية ببلدة العوامية من عبث وإجرام هؤلاء الإرهابيين الذين لن يجدوا موطئ قدم لجرائمهم الإرهابية". وأشادت الوزارة بـ"التعاون المستمر من المواطنين والمقيمين في محافظة القطيف مع الجهات الأمنية في الكشف والقضاء على كل من يسعى إلى زعزعه الأمن والاستقرار".