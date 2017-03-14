القاهرة، مصر (CNN)— قال علي عبدالعال، رئيس البرلمان المصري، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وصلت للمجلس، لافتا إلى أن الأخير "سيتصدى لها" على حد تعبيره وفقا لاختصاصاته الدستورية.

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جاء ذلك وفقا لما نقله التلفزيون المصري على لسان عبدالعال الذي قال: "إيضاحا وإزالة للبس الذي حدث لدى بعض وسائل الإعلام حول استفسار النائب سمير الخولي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود واتفاق صندوق النقد الدولي.. الإجابة واضحة، اتفاقية صندوق النقد تم إحالتها بالفعل.. واتفاقية ترسيم الحدود وصلت إلى المجلس وسيتصدى لها المجلس طبقا لاختصاصاته الدستورية."

وأضاف: "يتبقى بعض الإجراءات، وبعض الأوراق يجرى استكمالها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفور اكتمالها ستحال إلى اللجنة المختصة لدراستها."

ويذكر أن اتفاقية تبعية جزيرتي تيران وصنافير أثارت جدلا واسعا بين الرياض والقاهرة وتبادل اتهامات عبر وسائل الإعلام المحلية بين من يؤكد تبعيتها للسعودية جغرافيا مقابل من يؤكد تبعيتها لمصر تاريخيا.