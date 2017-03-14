دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، صحة التقارير التي تفيد بوجود قوات روسية خاصة في مصر، حسبما أفادت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية الرسمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف: "لا وجود لأي قوات روسية خاصة في سيدي البراني (في مصر)."

وعلق حول التقارير الإعلامية التي أفادت بغير ذلك، قائلاً: "مثل هذه المزاعم المختلقة المرسلة من مصادر مجهولة إلى بعض وسائل الإعلام الغربية تثير الرأي العام على مدى سنوات،" حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية التي تمولها الدولة، "RT".

ويأتي ذلك إلى جانب، نفي مجلس الاتحاد الروسي، في وقت سابق من الثلاثاء، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام عن إرسال روسيا عسكريين وطائرات من دون طيار إلى قاعدة جوية في مصر.

ووصف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جاباروف، تلك الأنباء بـ"الوهمية"، قائلاً إن "روسيا لم تفعل ذلك ووزارة الدفاع لا تؤكدها. إنها أنباء وهمية لا تستحق الاهتمام،" حسبما نقلت وسائل الإعلام الروسية الرسمية.

ورأى المسؤول الروسي أن هذه الأخبار التي وصفها بـ"المضللة" هي عناصر في حرب إعلامية "يشنها الجميع ضد الجميع،" على حد تعبيره.