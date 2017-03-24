القاهرة، مصر (CNN)— أعلنت السلطات المصرية، الجمعة، عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء انفجار وقع في شارع الجزائر بمنطقة المعادي، وفقا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية المصرية.

وجاء في بيان الداخلية المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بتلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة صباح اليوم 24 الجاري بلاغاً بسماع دوى بشارع الجزائر بمنطقة المعادي."

وتابع البيان: "على الفور انتقلت القيادات الأمنية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لمحل البلاغ.. وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المدعو/ حمادة عبدالعاطى عبدالظاهر سن 35 حارس العقار رقم 14/5 الشطر السابع بشارع الجزائر بالمعادي، بأعمال النظافة بالحديقة الملحقة بالعقار، عثر على جسم معدني غريب وبالعبث به انفجر .. مما أسفر عن وفاته وإصابة كل من زوجته عفاف ج.ع سن 31 ونجليه (كريم، إسلام) بشظايا متفرقة بالجسم.. وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج."

وذكر البيان أنه تم "تأمين المنطقة وعمل كردون أمنى.. وجارى تمشيط المنطقة محل الحادث للوقوف على خلفياته.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية."