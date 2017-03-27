دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، جمال بيومي، إن قطر "تغير" من مصر، وتركيا تنظر إلى مصر باعتبارها "إحدى مستعمراتها العثمانية"، على حد تعبيره، مؤكداً أن القاهرة بإمكانها الاستغناء عن المساعدات الأمريكية والأوروبية، وذلك خلال ندوة لجمعية الصداقة المصرية الأمريكية، مساء الأحد.

ورأى بيومي أنه "من العيب أن يردد البعض أن مصر تمد يدها أو تتذلل"، مؤكداً: "إحنا نقدر الصبح نستغني عن المساعدات الأمريكية بقيمة مليار ونصف المليار دولار،" حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية الرسمية.

وتطرق بيومي إلى العلاقات المصرية القطرية، قائلاً إن "قطر تغير من مصر، بدليل أنها اشترت 20 طائرة رافال فرنسية، بعدما اشترتها مصر،" معرباً عن رأيه بأن ذلك سيمثل مشكلة بالنسبة للدوحة لأنها "مش لاقية طيارين يركبوا الرافال، ولا عندهم حتة يركنوهم فيها،" على حد تعبيره.

كما تحدث مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق عن تركيا، قائلاً إن الدولة "طوال عمرها تنظر إلى مصر باعتبارها إحدى مستعمراتها العثمانية، وتتعامل بكبرياء شديد عندما يتم التطرق إلى سيرة مصر،" على حد زعمه.

وأضاف أن تركيا "تناست طرد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لسفيرها بطريقة مهينة،" على حد وصفه، متابعاً بأن عبدالناصر عندما كان في حفل لدار الأوبرا المصرية بعد ثورة يوليو، قال للسفير التركي: "أمامك 3 ساعات لمغادرة مصر"، بعد أن وصف الأخير شباب الثورة المصرية بأنهم متهورون.