دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي أربعة صواريخ باليستية أطلقتها المليشيات الحوثية اليمنية باتجاه مدينتي خميس مشيط وأبها.

وأكدت قوات التحالف أن اعتراض الصواريخ وتدميرها تم دون أضرار، وردت القوات باستهداف مواقع الطلاق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

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وشدد التحالف في بيانه أن "استمرار المليشيات في استهداف المدن بالصواريخ الباليستية أكبر دليل على استمرار تهريب الأسلحة إلى الداخل اليمني بكل الطرق والوسائل وخصوصاً من ميناء الحديدة."