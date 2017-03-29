أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليقاً نادراً حول العراق، الثلاثاء، معلناً أمام مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين تجمعوا في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تقوم بعمل "جيد جداً" في الدولة التي لا تزال تشهد معارك ضارية.

وقال ترامب في حفل استقبال لجميع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين في البيت الأبيض: "إننا نقوم بعمل جيد للغاية في العراق،" مضيفاً أنه "أنهى للتو مكالمة هاتفية طويلة مع وزير الدفاع جيمس ماتيس قبل أن يحضر الحفل."

وتابع ترامب: "جنودنا يقاتلون كما لم يفعلوا من قبل" في العراق، وأشاد بما وصفه بأنه مسار إيجابي في الدولة. ولم يكن واضحاً عن أي نوع من القتال كان ترامب يتحدث في تصريحاته التي بدا أنها ارتجالية.

إذ يُذكر أن مهمة أمريكا القتالية في العراق انتهت في عام 2010، والقوات الأمريكية الموجودة الآن في الدولة هي فقط لتقديم المشورة ومساعدة القوات العراقية. وخلال حرب العراق، التي بدأت في عام 2003، شاركت القوات الأمريكية في قتال وساع النطاق في شتى أنحاء الدولة.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إنهاء المهمة القتالية في عام 2010، على أمل الوفاء بوعد حملته الانتخابية بإعادة القوات الأمريكية. وقد أجبر على إرسال قوات أمريكية إلى العراق للمساعدة في مكافحة صعود تنظيم "داعش"، ولكنه أبقى مهمتها محدودة.

وفي ذروتها، بلغت أعداد الجنود الأمريكيين في العراق 166 ألفاً، فيما كان أعلى عدد للقوات الأمريكية في العراق خلال إدارة أوباما نحو خمسة آلاف.

ورغم أن القوات الموجودة حالياً في العراق لا تقوم رسمياً بمهمة قتالية، إلا أنها تواجه خطراً ومواجهات محدودة مع قوات العدو، خاصة وأنها تقترب من الخطوط الأمامية في الموصل التي تعمل القوات العراقية على تحريرها من "داعش".

وجاءت تصريحات ترامب، الثلاثاء، عندما رجّح مسؤولون عسكريون أمريكيون احتمال مسؤولية الولايات المتحدة عن الغارة الجوية التي أسفرت عن مصرع عشرات المدنيين العراقيين في الموصل في 17 مارس/ آذار الحالي، وهي واقعة أثارت مخاوف جديدة بشأن مقتل المدنيين نتيجة للحملة الجوية بقيادة الولايات المتحدة ضد "داعش".

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ولم يذكر ترامب تلك الوفيات في تصريحاته، بل أشاد بعمل الجيش الأمريكي في العراق. وقال: "النتائج جيدة جداً. أردت فقط أن أُخطر الجميع."