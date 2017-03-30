أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، الأربعاء، وزارة الخارجية في دولته بخفض إسهامها المالي في الأمم المتحدة بواقع مليوني دولار أخرى، بسبب سلسلة من قرارات وُصفت بأنها "مناهضة لإسرائيل"، اتُخذت في مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وسيُستخدم المال لتمويل مشاريع التنمية في الدول التي تدعم إسرائيل في المؤسسات الدولية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية أن القرار اتُخذ بسبب "القرارات العدائية التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل بضعة أيام.. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي إسرائيل مع أصدقائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة لإصلاح الانحياز المفرط المناهض لإسرائيل في الأمم المتحدة وهيئاتها."

ويأتي هذا التخفيض في أعقاب تخفيض آخر في تمويل الأمم المتحدة بقيمة 6 ملايين دولار أعلنته إسرائيل في وقت سابق، عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أدان المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وشرق القدس. ويمثل هذان الإعلانان معاً انخفاضاً بنسبة 68 في المائة من إسهامات إسرائيل في تمويل الأمم المتحدة، أي أقل من الالتزام السنوي الأصلي الذي يبلغ 11.7 مليون دولار.

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