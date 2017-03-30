دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى السعودي، محمد المهنا، الأربعاء، صحة التقارير التي تم تداولها وأفادت بإقرار المجلس لنظام يسمح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة.

وجاء النفي في سلسة من التغريدات التي نُشرت على صفحة المجلس الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجاء فيها: "يُشير المهنا إلى أن رئيس المجلس الشيخ عبدالله آل الشيخ لم يُدل بأي تصريحات صحفية لأي وسيلة إعلامية عن الموافقة على قيادة المرأة للسيارة."

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وقال المهنا: "لم يصرح المتحدث باسم مجلس الشورى بأي حديث عن قيادة المرأة وشدد على أنه لم يصدر من المجلس قرار بهذا الشأن،" وأعرب المتحدث باسم المجلس عن استغرابه لما احتوته التقارير المتداولة على "معلومات مغلوطة،" ورأى أن ذلك يُشير إلى "عدم إلمام" كاتب الخبر بنظام المجلس."