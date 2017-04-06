دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسلمت مصر، الأربعاء، ثلاث مقاتلات فرنسية جديدة من طراز "رافال"، ما يرفع عدد تلك المقتلات الحربية في الدولة إلى تسع.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصري، العقيد تامر الرفاعي: "احتفلت القوات المسلحة بانضمام ثلاث طائرات متعددة المهام من مقاتلات الجيل الرابع طراز ’رافال‘ إلى تشكيلات القوات الجوية، والتي تمثل الدفعة الثالثة من هذا الطراز التي تتسلمها مصر في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا والذى يشمل العديد من التعاون في مجالات التسليح والصناعات العسكرية المختلفة."

وأضاف الرفاعي: "تلك الطائرات بمثابة إضافة قوية لقدرات قواتنا الجوية بما تملكه من خصائص فنية وأنظمة قتالية ونيرانية عالية تمكنها من تنفيذ المهام بمديات كبيرة على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، والتي تتيح لها التعامل مع جميع التهديدات الجوية والأرضية بكفاءة عالية."

وحول قدرات المقاتلات، قال الرفاعي: "تتميز المقاتلة الرفال بالقدرة على تعقب العديد من الأهداف الجوية والتعامل مع أكثر من هدف في وقت واحد، بتنفيذ مهام السيطرة الجوية وصد الهجمات المعادية والتعامل مع الأهداف ذات المدى البعيد من مختلف أوضاع الاستعداد الجوي في أصعب الظروف لمسارح العمليات المختلفة."

تعرّف على قدرات المقاتلة الفرنسية عبر هذا الانفوجرافيك

واستطرد العقيد: "حلقت الطائرات الثلاث في سماء القاهرة بعد رحلة منفردة بقيادة الطيارين المصريين استغرقت أكثر من ثلاث ساعات ونصف بعد إقلاعها من إحدى القواعد الفرنسية وصولاً إلى مصر، بما يعكس قدرة وكفاءة الطياريين المصريين والأطقم الجوية على التعامل مع المقاتلات الحديثة وفى توقيت قياسي."

ويُذكر أن مصر تسلمت أول ثلاث مقاتلات من بين 24 طائرة "رافال" من فرنسا، في يولو/ تموز عام 2015، قبل أسابيع من الموعد المحدد لافتتاح قناة السويس الجديدة، ليصبح الجيش المصري أول جيش يضم تلك المقاتلات إلى أسطوله الجوي، التي كان استخدامها يقتصر فقط على القوات الفرنسية.