دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، أن الانتحاري الذي نفذ تفجير كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا في محافظة الغربية، الأحد الماضي، يدعى ممدوح أمين محمد بغدادي من مواليد محافظة قنا وعمره 40 عاما، وكانت الوزارة كشفت، الأربعاء، عن هوية الانتحاري الذي نفذ تفجير الكنيسة المرقسية في الإسكندرية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، بشأن تحديد هوية منفذ تفجير كنيسة مارجرجس، إنه تم "استكمال التحريات وجمع المعلومات واستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة وفحص مقاطع الفيديو المصورة وتتبع خطوط سير العنصر الانتحاري، واستخلاص الاشتباهات وتأكيدها وبإجراء مضاهاة للبصمة الوراثية لأهلية أحد العناصر الهاربة مع أشلاء الانتحاري التي عثر عليها بمسرح الحادث".

وأضافت أن تمكنت من "تحديد منفذ الحادث والذي تبين أنه الهارب ممدوح أمين محمد بغدادي (مواليد عام 1977 بقنا وحاصل على ليسانس آداب". وتابعت الوزارة في بيانها بأن "المذكور أحد كوادر البؤرة الإرهابية التي يتولى مسؤوليتها الهارب عمرو سعد عباس إبراهيم، والتي يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية وسبق تلقيه تدريبات عسكرية على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة، ومشاركته في عملية التعدي على كمين النقب بالوادي الجديد".

وكشف بيان الوزارة أنه "استمراراً لخطة ملاحقة العناصر الهاربة بالبؤرة المشار إليها فقد أمكن ضبط ثلاثة من العناصر الإرهابية الهاربة"، وهم:

سلامة وهب الله عباس إبراهيم (مواليد 1982 - قنا).

عبد الرحمن حسن أحمد مبارك (مواليد 1982 - قنا)

على شحات حسين محمد شحاته (مواليد 1982 - قنا)

وأعلنت وزارة الداخلية عن زيادة المكافأة المالية إلى مبلغ خمسمائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومة تُمكن أجهزة الأمن من ضبط أي عنصر من الهاربين، بعدما أعلنت، الأربعاء، عن قائمة بالهاربين ضمن هذه الخلية ورصد مكافأة قيمتها 100 ألف جنيه. ووجهت الوزارة الشكر "لكل من أدلى بمعلومات ساهمت في التوصل للعناصر الهاربة"، مؤكدة أنها ستحافظ على "السرية الكاملة لكل من يساهم بتقديم أي معلومات".