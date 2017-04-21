أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مصدر مسؤول في البيت الأبيض، لـCNN، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لعبت دورا رئيسيا" في إطلاق سراح الناشطة المصرية الأمريكية آية حجازي، بعد 3 سنوات من احتجازها بتهمة "استغلال أطفال الشوارع في التظاهر غير السلمي".

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وأكد المصدر "دقة" التفاصيل التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" عن عملية إطلاق سراح آية حجازي وسفرها إلى من مصر إلى الولايات المتحدة. وكانت الصحيفة ذكرت، الخميس، أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لترتيب إطلاق سراح آية حجازي.

وأضافت أن مساعدا عسكريا لترامب نقل آية وأسرتها على متن طائرة عسكرية من مصر حيث وصلت إلى أمريكا، مساء الخميس، ومن المقرر أن يستقبل الرئيس ترامب وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، في البيت الأبيض، آية حجازي، مساء الجمعة، ولكن هذا اللقاء ليس على الجدول الرسمي للبيت الأبيض.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، الأحد الماضي، آية حجازي و7 أشخاص آخرين بينهم زوجها، وذلك بعد أقل من أسبوعين على استقبال ترامب للسيسي في البيت الأبيض في 3 أبريل/ نيسان الجاري. وأثارت قضية آية حجازي توترا في العلاقات بين مصر وإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بعدما أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن اعتقالها في عام 2014.

وقبيل اللقاء بين ترامب والسيسي، رد مسؤول بالبيت الأبيض، في مؤتمر صحفي، على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان ترامب سيفتح ملف آية حجازي مع السيسي، بقوله: "نحن ندرك جيدا قضية آية حجازي، وأرفع المسؤولين في الإدارة يفهمون موقفها. سوف نناقش هذا مع مصر بطريقة نعتقد أنها سوف تزيد من فرص حل قضيتها بطريقة مرضية". وبسؤاله عما إذا كان حديثه يعني أن مناقشة قضية آية حجازي لن تكون مع السيسي مباشرة، قال المسؤول: "سوف نجد أفضل طريقة لمناقشة هذه القضية مع الحكومة المصرية لزيادة فرص حل قضيتها بشكل إيجابي".