دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت، في قصر البحر، وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الذي يقوم بجولة في المنطقة بدأت بالمملكة العربية السعودية ثم مصر وإسرائيل وسيختتمها، الأحد، في جيبوتي.

وبدأ ماتيس اللقاء بتهنئة الشيخ على إطلاق سراح المواطنين القطريين الذين كانوا مختطفين من مسلحين في العراق، قائلا: "نحن نعرف الشعور حيال أمر كهذا". وأكد ماتيس أنه ملتزم بالعمل على تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر.

من جانبه، قال أمير قطر: "نحن سعداء جدا بعلاقتنا مع حكومتكم ومع قواتكم المسلحة أيضا، ونأمل أن تساعد هذه الزيارة ستساعد في تعزيز قوة العلاقات، وأنا متأكد من أنها ستفعل". وأضاف: "نحن ملتزمون بهذه العلاقات الاستراتيجية ونتشرف بها".

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات منها السياسية والاستراتيجية والعسكرية، والتطلع إلى تقويتها وتعزيزها قدما بما يحقق مزيدا من التعاون وينعكس نفعا على الجانبين".

وأضافت أن اللقاء تناول أيضا "تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية لاسيما القضيتين الفلسطينية والسورية، بالإضافة الى الوضع في كل من اليمن وليبيا. والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والعنف والتطرف".