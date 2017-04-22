دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة وصول مجموعة المواطنين القطريين الذين اختطفهم مسلحون في منطقة شيعية في العراق في 16 ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، إلى مطار الدوحة الدولي.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي بثه تلفزيون قطر الرسمي، مساء الجمعة، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في استقبالهم.

وكانت مصادر قطرية مطلعة، قد كشفت لـCNN أن المختطفين الذين تم تحريرهم بينهم أشخاص من الأسرة الحاكمة القطرية. فيما قال مصدر مسؤول في مطار بغداد الدولي، لـCNN، إن طائرة قطرية تحمل فريقا من 14 شخصا كانت منتظرة في المطار منذ بضعة أيام لنقل الأشخاص المختطفين إلى قطر. وأضاف المصدر أن الطائرة كانت قد وصلت المرة الأولى إلى مطار بغداد قبل أسبوعين ثم غادرت وعادت مجددا قبل أيام قليلة.

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