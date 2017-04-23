دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع المصرية، الأحد، بدء تدريبات مشتركة في البحر الأحمر تشارك فيها وحدات من القوات البحرية المصرية والأمريكية باسم "تحية النسر 2017،" وبمشاركة ست دول بصفة "مراقب"، وهي: المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين وباكستان والكويت وإيطاليا.

وأفادت الوزارة بأن التدريبات تتضمن "تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة نهاراً وليلاً بالتعاون مع القوات الجوية لتأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة، والتدريب على أعمال المعاونة بالبحث والإنقاذ بالبحر، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها بمشاركة عدد من الوحدات والقطع البحرية وعناصر من القوات الخاصة البحرية من الجانبين."

وتأتي التدريبات المشتركة بعد أيام من اجتماع وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، في مصر بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في أول زيارة يقوم بها للقاهرة منذ توليه المنصب. وأكد السيسي خلال الزيارة حرص مصر على أن تشهد العلاقات مع الولايات المتحدة "انطلاقة قوية" في ظل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ويُذكر أن العلاقات المصرية الأمريكية شهدت تحسناً حديثاً بعدما استضاف ترامب السيسي في البيت الأبيض وأشاد بخطوات الأخير "الجريئة"، معرباً عن دعم واشنطن له وإعجابه وتقديره لجهود السيسي في ملف مكافحة الإرهاب. وهذا على نقيض موقف إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، من مصر، إذ علّق مبيعات أسلحة معينة إلى مصر كعقوبة لما وصفته الإدارة الأمريكية آنذاك بعمليات قمع من قبل حكومة السيسي. ثم عاد ليوافق على بيع الطائرات المقاتلة والدبابات والصواريخ لمصر، لكنه تجنب التعامل مع السيسي، لحذره من إعطاء الرئيس المصري أي إشارة إلى شراكة علنية.

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