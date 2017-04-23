دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأحد، إلى الكويت، في أول زيارة له منذ تنصيبه على رأس الكنيسة القبطية في نوفمبر عام 2012، بدعوة رسمية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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واستقبل نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، في المطار، البابا تواضروس، قبل أن ينتقل إلى قصر بيان، حيث أقام أمير الكويت مأدبة غداء للبابا تواضروس والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يزور الكويت أيضا.

وكان المتحدث باسم الكنيسة القبطية المصرية القس بولس حليم قال إن البابا سوف يلتقي، خلال الزيارة، أمير الكويت، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ورئيس البرلمان مرزوق الغانم.

وأضاف القس بولس حليم أن البابا: "سيقوم بزيارة رعوية لكنيستنا بالكويت (كاتدرائية مارمرقس بالحولي)". فيما أعلنت كاتدرائية مارمرقس بالحولي أن البابا تواضروس سوف يترأس قداسين صباح يومي الثلاثاء والأربعاء. وأضافت: "وأيضا نتبارك بتعاليم قداسته في اجتماعات مساء الأحد والاثنين والأربعاء".