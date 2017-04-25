أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن "قلقها البالغ" بشأن الغارات الجوية التي سنتها تركيا على مواقع في سوريا والعراق، استهدفت وقتلت 70 مقاتلاً كردياً، حسبما أعلنت رئاسة الأركان التركية، الثلاثاء.

إذ قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، للصحفيين: "أعربنا عن قلقنا مباشرة للحكومة التركية. هذه الضربات لم تتم المصادقة عليها من قبل التحالف (الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش)، وأدت إلى المقتل المأساوي لشركائنا في محاربة داعش، وبينهم عناصر من قوات البيشمرغة الكردية."

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وكان الجيش التركي قد أعلن في وقت سابق من الثلاثاء، قتل 70 شخصاً ممن وُصفوا بالإرهابيين، 40 منهم قُتلوا في جبل سنجار بالعراق، و30 في جبل قره تشوك في سوريا.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية: "أغارت مقاتلاتنا على جبل سنجار بشمال العراق، وجبل قره تشوك بشمال شرقي سوريا، في تمام الساعة 02:00 فجراً، بهدف تدمير أوكار إرهابية تابعة لمنظمة حزب العمال الكردستاني (PKK) الانفصالية التي تستهدف أمن ووحدة تركيا،" حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

ويُذكر أن أنقرة تعتبر منظمة حزب العمال الكردستاني (PKK) وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي "PYD" من المنظمات الإرهابية، في حين تدعم أمريكا المليشيات الكردية السورية المعروفة باسم "وحدات حماية الشعب الكردي" (YPG) لمحاربتها تنظيم "داعش"، كما تقدم واشنطن الدعم التكتيكي لتحالف "قوى سوريا الديمقراطية" (SDF)، الذي يشمل عدة مليشيات عربية وكردية وتركية، والذي يمثل "YPG" عنصراً رئيسياً فيه.