دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء السبت، في قصر السلام بجدة، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك سلمان "جدد التأكيد على حرص المملكة على دعم شعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية بكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية".

من جهته، أعرب الرئيس اليمني عن شكره للملك سلمان "على ما تقدمه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن من جهود كبيرة لحماية ودعم اليمن وشعبه". وعقب ذلك جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، بحسب ما ذكرته "واس".

وكان نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان اتهم، في وقت سابق، الرئيس اليمني بدعم جماعة الإخوان المسلمين ضد التحالف العربي، معتبرا أن "أولى خطوات الحل في اليمن هي إنهاء فترة حكم هادي التي تآكلت مع الزمن".

وكان هادي أصدر قرارات رئاسية، الخميس الماضي، بينها تعيين عبدالعزيز عبدالحميد المفلحي محافظا لعدن خلفا لعيدروس الزبيدي الذي قرر هادي تعيينه سفيرا بوزارة الخارجية، وفقا لموقع الرئيس اليمني. فيما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية أن هادي قرر أيضا إعفاء وزير الدولة هاني بن بريك، الذي يوصف بأنه "الرجل الأقوى على الأرض في عدن" وبأنه مقرب من الإمارات، من منصبه وإحالته للتحقيق.