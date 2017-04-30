دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت تركيا السبت حجب موقع ويكيبيديا الإلكتروني بسبب "ربطه بين تركيا والأعمال الإرهابية، وإظهاره البلاد وكأنها تسير بالتنسيق مع رؤية الجماعات الإرهابية" بحسب وكالة الأناضول.

وقالت وزارة النقل والشؤون البحرية والاتصالات التركية إن هذا التوجه أصبح جزءا من أي مصدر معلومات عالمي، ويتمثل في إطلاق حملات هجوم ضد تركيا على المستوى الدولي.

وكانت تركيا قد حذرت الموقع وطالبته بإزالة مثل هذه المعلومات، غير أن القائمين على ويكيبيديا رفضوا ذلك، وفقا لما أوردته الحكومة التركية، التي أكدت أنه حال تنفيذ الطلب التركي، سيتم رفع الحجب عن الموقع.

من جهتها، قالت مؤسسة ويكيميديا، وهي منظمة غير ربحية تدعم ويكيبيديا، إنها تعمل حاليا مع هيئة خارجية لإجراء مراجعة قانونية لهذا القرار، الذي سيؤثر على استخدام الموقع.

Access to information is a fundamental human right. Turkish people I will always stand with you to fight for this right. #turkey https://t.co/cszumCyc1T — Jimmy Wales (@jimmy_wales) April 29, 2017

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن تركيا فيها عن حجب مواقع إلكترونية، إذ حجبت قبل نحو عامين موقع تويتر لساعات، بعد رفض الموقع الاجتماعي حذف مشاركات تدعو للقيام بأعمال احتجاجية غير قانونية.