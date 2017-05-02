وزير أمريكي: قرار ترامب قصف سوريا كان تسلية بعد العشاء

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أدلى وزير أمريكي كان شاهدا على ليلة قصف الجيش الأمريكي لمطار الشعيرات العسكري السوري ردا على هجوم الغاز في بلدة خان شيخون السورية قبل أسابيع بتصريح مثير قال فيه إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصرف عسكريا كشكل من أشكال "الترفيه" بعد عشاء جمعه مع نظيره الصيني.

وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، الذي كان حاضرا في حفل العشاء على شرف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الذي اتخذ خلاله ترامب قرار توجيه الضربة العسكرية بصواريخ توماهوك، قال إن خطوة القصف كانت "البديل عن التسلية التي تعقب وجبات العشاء."

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روس، الذي كان يتحدث خلال المؤتمر الدولي بمعهد ميلكون بولاية كاليفورنيا، تابع بالقول: "الأمر المهم أنها كانت تسلية لم تكلّف الرئيس شيئا"، وفقا لما نقل عنه عدد ممن حضروا الجلسة.

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ولم تتمكن CNN من الحصول على ردود فعل فورية حول تلك التصريحات من وزارة التجارة الأمريكية أو من البيت الأبيض حول حقيقة ما أدلى به الوزير حول العملية التي شملت إطلاق 57 صاروخ توماهوك على قاعدة "الشعيرات" السورية التي يُعتقد أن الطائرات التي نفذت الغارة على خان شيخون قد انطلقت منها.

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وكان ترامب قد ربط كثيرا بين الغارة وحفل العشاء الذي أقامه آنذاك في منزله الفاخر بمنطقة "مار ألاغو"، حتى أنه قال في إحدى المقابلات مع "فوكس بزنس" واصفا قراره: "كنت أجلس على الطاولة وكنا قد أنهينا العشاء وحان وقت التحلية. تناولت أجمل قطعة كعك بالشوكولاتة رأيتها في حياتي، والرئيس شي كان مستمتعا بها أيضا."