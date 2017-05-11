دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قضت محكمة مصرية بحبس البرلماني السابق توفيق عكاشة لمدة عام، وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه بتهمة تزوير شهادة دكتوراه قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب.

وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق يتهم فيه عكاشة بتزوير شهادة الدكتوراه التي قدمها لنيل عضويته في البرلمان، قبل أن يسقطها عنه مجلس النواب المصري في مارس 2016، بعد استضافته السفير الإسرائيلي بالقاهرة في منزله.

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مقدم البلاغ ضد عكاشة كان قد قال، بحسب ما ذكر موقع "اليوم السابع" إنه بالبحث في مجال الجامعات المقيدة والموجودة بالولايات المتحدة أو خارجها اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم، وعلى هذا الأساس فإن ما تقدم به توفيق عكاشة إلى لجنة تلقى طلبات الترشح ولمجلس النواب هى شهادة مزورة تم تقديمها لجهة رسمية حكومية.