دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن عيدروس الزبيدي محافظ عدن السابق، الخميس، عن تشكيل قيادة سياسية لإدارة وتمثيل جنوب اليمن، وذلك برئاسته مع اختيار هاني بن بريك الذي يوصف بأنه "الرجل الأقوى على الأرض في عدن"، نائبا لرئيس المجلس، مؤكدا التزامه بالتعاون مع التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أصدر قرارات رئاسية، في 27 أبريل/ نيسان الماضي، بينها إقالة عيدروس الزبيدي من منصب محافظ عدن، وإعفاء وزير الدولة هاني بن بريك، الذي يوصف بأنه مقرب من الإمارات، من منصبه وإحالته للتحقيق، وهو ما اعتبره مؤيدون للزبيدي وبن بريك بأنه انتصار لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن.

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وخرج الآلاف من اليمنيين في مظاهرة في مدينة عدن الجنوبية تنديدا بقرارات هادي، وأعلنت فصائل من الحراك الجنوبي، في "إعلان عدن"، في 4 مايو الجاري، أنها قررت تفويض عيدروس الزبيدي بتشكيل ورئاسة تكتل يتولى إدارة وتمثيل الجنوب.

وقال الزبيدي، في كلمة تلفزيونية، الخميس، واضعا علم دولة اليمن الجنوبي السابقة، إنه بموجب "إعلان عدن التاريخي"، تم إنشاء "قيادة سياسية جنوبية عليا تسمى هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي"، وأضاف أن هاني بن بريك سيكون نائبا لرئيس المجلس بالإضافة إلى عضوية 26 شخصا.

وأوضح أن "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تتولى استكمال إجراءات تأسيس هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدارة وتمثيل الجنوب داخليا وخارجيا"، مؤكدا أن "الجنوب في الشراكة مع التحالف العربي في مواجهة المد الإيراني في المنطقة والشراكة مع المجتمع الدولي في الحرب ضد الإرهاب كعنصر فعال لهذا التحالف".