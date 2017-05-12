واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن مستشار الأمن القومي هربرت ريموند ماكماستر، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يطالب باتخاذ موقف قوي ضد "الأيدولوجية الإسلامية المتطرفة"، على حد تعبيره، خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، أول محطة في جولته الخارجية التي ستبدأ في 19 مايو/ أيار الجاري.

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وقال ماكماستر إن جولة ترامب، التي تشمل السعودية وإسرائيل والفاتيكان، ثم صقلية وبروكسل للمشاركة في اجتماعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومجموعة الدول الصناعية السبع، "لها 3 أهداف رئيسية: أولا، إعادة التأكيد على دور أمريكا القيادي في العالم. وثانيا، مواصلة بناء علاقات قوية مع زعماء رئيسيين في العالم. وثالثا، توصيل رسالة وحدة لأصدقاء أمريكا وأتباع الديانات الثلاث الكبرى في العالم".

وأضاف: "هذه الرحلة تاريخية، فلم يسبق لأي رئيس زيارة الأماكن المقدسة للديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية في رحلة واحدة. وما يسعى إليه الرئيس ترامب هو توحيد الناس من كل الأديان حول رؤية مشتركة للسلام والتقدم والرخاء".

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وأوضح ماكماستر أن "جولة ترامب ستبدأ بزيارة السعودية، حيث سيشجع شركائنا العرب والمسلمين على اتخاذ خطوات جديدة شجاعة من أجل تعزيز السلام ومواجهة هؤلاء، من داعش إلى القاعدة إلى إيران إلى نظام الأسد، الذين يثيرون الفوضى والعنف ويتسببون في الكثير من المعاناة عبر العالم الإسلامي وخارجه".

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وقال ماكماستر إن ترامب "سيقود الخطوات الأولى نحو شراكة أكثر قوة وقدرة مع شركائنا الخليجيين والعرب والمسلمين، وسيوجه رسالة قوية بأن الولايات المتحدة والعالم المتحضر بأكمله يتوقع من حلفائنا المسلمين اتخاذ موقف قوي ضد الأيدولوجية المتطرفة الإسلامية التي تستخدم تفسيرا خاطئا للدين لتبرير جرائمها ضد الإنسانية"، وأضاف ماكماستر أن الرئيس الأمريكي "سيدعو قادة العالم الإسلامي لتطوير رؤية سلمية للإسلام".