دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد عبدالله بن يحيى المعلمي، مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، أن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية ستزداد متانة في ظل قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قد يهمك: أبرز تصريحات ترامب عن السعودية.. من اتهامها بدعم الإرهاب إلى اختيارها محطته الأولى

وقال المعلمي، خلال مشاركته في ندوة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن "العلاقات السعودية الأمريكية قوية وثابتة وقائمة على أسس صلبة، وستستمر على هذا النهج في تعزيز قوتها وصلابتها"، وفقا لما نقلته، الجمعة، وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف المعلمي أن اختيار ترامب لزيارة المملكة ضمن أوائل الدول التي سيزورها في جولته الخارجية "تؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وبالعالمين العربي والإسلامي". وتابع بالقول إن ترامب "عبر في أكثر من مناسبة عن تقديره للدور الذي تقوم به المملكة في المنطقة وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وعن دعمه لجهود المملكة في عدد من القضايا".

.. وأيضا: مصادر تكشف لـCNN.. لماذا اختار ترامب السعودية لأول زيارة خارجية؟

وأكد المعلمي أن المملكة تشارك ترامب في رؤيته بأن "الأنشطة الإيرانية العدائية في المنطقة يجب أن تتوقف، ويجب مواجهتها، وأن الدول الإسلامية في حاجة إلى معالجة قضية مكافحة الإرهاب بطريقة أكثر فعالية وأكثر ابتكارا"، مشيرا إلى أن قمة رؤساء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع الرئيس الأمريكي، المقرر عقدها خلال زيارته للسعودية، ستشكل فرصة لتبادل وجهات النظر والتفاهم المشترك.