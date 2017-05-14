دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، بتشكيل لجنة تشارك فيها وزارتي الداخلية والدفاع لاسترداد الأراضي المملوكة للدولة من واضعي اليد عليها، بحلول نهاية مايو/ أيار الجاري.

وقال السيسي، خلال افتتاح مشروعات تنمية في محافظة قنا: "محدش ياخد حاجة مش بتاعته... هي مش طابونة". وأضاف: "الناس مش لاقية تاكل وناس تمد أيدها وتاخد بالعشر تلاف والعشرين ألف فدان ياخدهم ويقول دول بتوعي. والله العظيم ولا فدان واحد".

ووجه السيسي حديثه للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، قائلا: "آخر الشهر آخد تمام باستعادة الأراضى كلها بالكامل". لكنه أشار إلى استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بعد دفع الثمن.

وطالب السيسي المسؤولين بأن يكونوا حاسمين مع المخالفين، قائلا: "أنا بصراحة زعلان قوي... في الموضوع ده.. إن حد ياخد أراضي مصر كأنها... الناس مش لاقية تاكل". وأضاف: "اللي زارع أرضه نقنن وضعه ويدفع دلوقتي واللي مش زارع الأرض ترجع فورا"، مؤكدا أن "وضع اليد على أراضي الدولة ليس مقبولا".