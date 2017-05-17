دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه سيقدم للشعب في يناير/ كانون الثاني أو فبراير/ شباط المقبلين، "كشف حساب" تفصيلي عن مصر، وما أنجزه خلال فترته الرئاسية.

وأضاف في حوار مع رؤساء تحرير الصحف القومية: "أرفض عبارة كله تمام.. فعدم الاعتراف بأن هناك أوجه قصور خداع للناس ولنفسي،" حسبما نقلت بوابة "الأهرام".

وأشار السيسي إلى أن المواطن المصري قد يكون "غاضباً من الغلاء، لكنه يعلم أن التركة ثقيلة، وتتطلب وقتاً وجهداً، وتحتاج إلى تضحية."

كما أكد أن "الاستيلاء على أرض الشعب وحقوق فقرائه هو تهديد لأمن مصر،" وأن مسئولية تنظيم كيفية الحصول على الأراضي عن طريق أحكام الدستور ومواد القانون تقع على عاتق الدولة. وأعلن عقد مؤتمر موسع نهاية مايو/ أيار الجاري لإعلان نتائج جهود استعادة أراضي الدولة واستعادة حق شعبها.

وتطرق السيسي إلى نية الدولة اعتماد إجراءات جديدة لمصلحة محدودي الدخل في الدولة منها زيادة حد الإعفاء الضريبي ومضاعفة المقررات التموينية للمواطنين.

وحول قانون الطوارئ، أكد السيسي أنه سيُطبق "بحزم في مواجهة التعديات ومن سيرفع السلاح سيواجه بكل قوة."