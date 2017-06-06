السفارة الأمريكية في مصر تمنع موظفيها من زيارة المواقع الدينية خارج القاهرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت السفارة الأمريكية في مصر، الاثنين، إنها أمرت الموظفين العاملين ببعثتها هناك بعدم زيارة المواقع الدينية خارج القاهرة حتى إشعار آخر.

جاء ذلك في رسالة أمنية على موقعها الإلكتروني، والتي أفادت: "هاجم إرهابيون أهدافاً مرتبطة بالمجتمع المسيحي في مصر. وقعت الحوادث في أماكن حضرية ونائية على حد سواء. قد يكون من المحتمل وقوع هجمات أخرى. حتى إشعار آخر يحظر على الموظفين الملحقين بالبعثة الأمريكية في مصر زيارة المواقع الدينية خارج القاهرة الكبرى. وعلى المواطنين الأمريكيين المقيمين في مصر أو الزائرين التحرك بحذر للحفاظ على أمنهم الشخصي."

ويُذكر أن مصر شهدت خلال الأشهر الأخيرة هجمات استهدفت الأقباط، كان أحدثها هجوم مسلح استهدف حافلة للأقباط في محافظة المنيا، ما أسفر عن مقتل 29 شخصاً وإصابة 24 آخرين على الأٌقل في 26 مايو/ أيار الماضي، بعد تفجيرين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية، في 9 أبريل/ نيسان الماضي، أسفرا عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة 120 آخرين.