دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار إقرار البرلمان المصري لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ما يشمل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، ضجة واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماع.

نعرض عليكم أبرز التعليقات التي عارضت القرار، ورأت أنه "خيانة" وأصرت على "مصرية" الجزيرتين:

قال المحامي المصري الذي أقام الدعوى القضائية ضد ما قال إنه "تنازل" الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير، خالد علي، في تغريدة على تويتر: "المعركة بالنسبة لنا لم تنته، لكنها بدأت وقائع فصل جديد على أرضية، وعبر طريق – مهما كان مؤلماً أو طويلاً – سنستكمله.. تيران وصنافير مصرية."

وأضاف علي: "استمرت المحكمة قرابة 10 أشهر تبحث وتمحص أوراق القضية، وتستمع لنا وللحكومة على قدم المساواة عبر أكبر من 20 مستشار وقاض، ثم أصدرت حكمها (باسم الشعب) بمصرية الجزر. أما مجلس النواب ففي 3 أيام فقط استمع لصوته وصوت حكومته، ثم ممر اتفاقية العار.. هنيئاً لكم بسعيكم إنزال علم مصر من على الجزر ومنح إسرائيل نصراً وشرفاً لا تستحقه."

وقال المرشح الرئاسي الأسبق، أيمن نور، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر: "رسالة لـ(الرئيس المصري عبدالفتاح) السيسي: قل لي من معك؟ أقول لك من أنت؟ .. التفريط خيانة."

ومن جانبه، اعتبر نائب الرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية، محمد البرادعي، أن قرار البرلمان يُعد "حلقة جديدة من مسلسل ’أنا ربكم الأعلى‘" مضيفاً: "يوم حزين في تاريخ مصر." وذلك بعدما وصف موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على اتفاقية تيران وصنافير، الثلاثاء، بـ"المشهد البائس،" معلقاً: "الفصل في أي خلاف حول السيادة هو من صميم اختصاص القضاء. تجاهل الدستور والقضاء وتغليب الغوغائية في قضية وطنية مُنزلق خَطِير."

أما المرشح السابق للرئاسة في مصر، حمدين صباحي، فاكتفى بنشر مقطع فيديو على صفحته على "فيسبوك" لوقفة احتجاجية أمام مقر نفابة الصحفيين، معلقاً: "لن نفرط".

وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى: "ما شاهده المصريون في البرلمان مؤسف. ليس هكذا تورد الإبل. ليس هكذا. ليس هكذا."

واتهم الشاعر عبد الرحمن يوسف، نجل يوسف القرضاوي، المرجع الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بـ"سقوط شرعيته" في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

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