ائتلاف "دعم مصر": مضيق تيران ممر ملاحي دولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال ائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية في البرلمان المصري، الجمعة، إن مضيق تيران هو ممر ملاحي دولي بموجب أحكام اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

وأضاف الائتلاف رداً على ما وصفها بـ"الشائعات المغرضة" حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، وأقرها مجلس النواب الأربعاء، أن حرية حركة الملاحة في مضيق تيران "مكفولة لأي دولة وكذلك حق المرور البري،" متابعاً: "وبالتالي فإن المعلومات المغلوطة التي يتم تناقلها المخالفة لذلك، تستهدف إرباك المواطنين وزعزعة ثقتهم وتضليل الرأي العام،" حسبما نقل موقع التلفزيون المصري الرسمي.

واعتبر الائتلاف، في بيانه الذي يترافق مع الجدل الواسع في مصر إثر تمرير مجلس الشعب (البرلمان) لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، أن "مروجي هذه الشائعات يدعون البطولة ويرغبون في دغدغة مشاعر المواطنين واستغلال ارتباطهم بالأرض ومعدنهم الأصيل وتحقيق مكاسب حزبية وسياسية ضيقة ومحدودة على حساب الصالح العام."

وأكد الائتلاف "تفهمه لغضب بعض النواب ممن لم ينجحوا في إقناع زملائهم برفض الاتفاقية،" ودعاهم إلى قبول نتائج التصويت، خاصة في ظل "محاولات عديدة لإفساد الجلسة في اللجنة الدستورية والتشريعية وافتعال المشاكل وإعاقة سيرها، ثم محاولات إقناع النواب بطرح الاتفاقية لاستفتاء شعبي،" وهو ما اعتبر الائتلاف أن غرضه "تعطيل الاتفاقية بأي وسيلة،" إضراراً بصالح البلاد الاقتصادي مثلما تتضرر الدولة من عدم تدفق السياحة الدولية والتي لها تأثير واضح على الاقتصاد.