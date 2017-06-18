دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قُتل ضابط مصري وأصيب ضابط آخر وثلاثة مجندين، الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة على طريق سريع بمنطقة "صقر قريش" في المعادي بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان: "إنه عند الساعة 12:45 صباحاً (بالتوقيت المحلي)، أثناء سير سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزي كانت تُقل مجموعة من ضباط ومجندي الأمن المركزي في طريق الأتوستراد.. انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق."

وأضافت الداخلية أن الانفجار أسفر عن مقتل الملازم أول علي أحمد شوقي علي عبدالخالق، وإصابة 4 آخرين (ضابط وثلاثة مجندين)، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت الداخلية "تكثيف جهودها الأمنية لضبط مرتكبي الواقعة."

ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، عن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن العبوة الناسفة فُجرت عن بعد. وأضاف ذات المصدر الأمني أنه تم تشكيل فريق بحث لفحص سكان الشقق المفروشة والمستأجرة قرب منطقة الحادث بهدف تحديد هوية المسؤولين عن التفجير.