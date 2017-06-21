الملك سلمان يختار نجله ولياً للعهد ويعفي محمد بن نايف من مناصبه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، صباح الأربعاء، سلسلة من الأوامر الملكية، جاء في مقدمتها إعفاء الأمير محمد بن نايف من منصب ولي العهد واختيار الأمير محمد بن سلمان خلفا له.

وفي الأمر الملكي رقم "أ/ 255"، أمر الملك سلمان بإعفاء الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية، واختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى، حسب ما جاء في الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضح الملك سلمان، في الأمر الملكي، أنه صدر "بناءً على ما اطلع عليه أعضاء هيئة البيعة من مبررات وتأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمى وذلك بأغلبية 31 من 34". وأضاف أنه جاء "عملاً بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير، وانطلاقاً من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها وضماناً لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، ومافيه الخير لشعبها الوفي".