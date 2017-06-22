أول سفينة تركية محملة بالغذاء تبحر إلى قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتجه سفينة تركية محملة بالمواد الغذائية والفاكهة والخضراوات، الخميس، من ميناء "إزمير" التركي إلى قطر.

وتحمل السفينة على متنها قرابة 4 آلاف طن من الخضار والفواكه والحبوب. وقالت المديرة العامة للشركة الناقلة للمواد الغذائية، إيبك دميرجي: "من غير الممكن نقل المواد الغذائية عبر البر بسبب أزمة المقاطعة قطر،" حسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وأضافت دميرجي أن الشحنات السابقة أُرسلت عبر الجو، وبدأت الشركة بعدها الشحن عبر البحر بسبب عدم قدرة النقل الجوي على تلبية الاحتياجات." ذاكرة أن السفينة سترسو في ميناء الدوحة بعد 10 أيام.، وأنها الشحنة البحرية الأولى من المواد الغذائية إلى قطر.

وذكرت دميرجي أن تركيا "أرسلت إلى قطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية 105 طائرات محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الأخرى."

ويُذكر أنه بعدما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر إثر اتهامها بـ"دعم الإرهاب وتمويله،" وهو ما تنفيه الدوحة بشدة، أغلقت الرياض وأبوظبي كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية أمام الحركة القادمة من والمغادرة إلى قطر ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة.

وفي حين أن قطر هي إحدى أغنى الدول في العالم، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على المواد الغذائية المستوردة. وأظهرت بيانات البنك الدولي أنها استوردت قرابة مليار دولار من المواد الغذائية في عام 2015، وثلث تلك الأطعمة تقريباً كانت من السعودية والإمارات.