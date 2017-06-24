دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى شيخ الأزهر الدكتور، أحمد الطيب، مساء الجمعة، مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أدان خلالها المحاولة الإرهابية لاستهداف الحرم المكي.

وأكد الطيب على "إدانة الأزهر للمحاولة الإرهابية الفاشلة التي استهدفت الحرم المكي،" مشدداً على "وقوف الأزهر إلى جانب المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب، والتصدي له حتى القضاء عليه واقتلاعه من جذوره،" ومشيداً بجاهزية قوات الأمن السعودية ونجاحها في التصدي، لما وصفه بـ"المخطط الإرهابي الإجرامي الآثم."

ومن جانبه، أعرب ولي العهد عن تقدير السعودية للأزهر و"دوره الهام في بيان حقائق الإسلام ونشر علوم الدين خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية،" حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال الأمير سلمان إن "الأمة الإسلامية تعول كثيراً على دور المؤسسات الدينية خلال المرحلة المقبلة،" مشيدا بالجهود التي يقودها شيخ الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية.

وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الجمعة، إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف الحرم المكي، فجر الجمعة، واعتقال 5 آخرين من عناصر المجموعة التي تمركزت في 3 مواقع في مكة وجدة.

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