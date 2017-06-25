أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ضرب الجيش الإسرائيلي نقطتين للمدفعية السورية وشاحنة محمّلة بالذخائر، مساء الأحد، رداً على القصف العشوائي للمدفعية السورية على مرتفعات الجولان المحتلة، وفقاً لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.

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وقال الجيش في بيانه إن إطلاق النار أتى بسبب النزاع الداخلي المندلع بين قوات النظام والمعارضين، وأوصى الجيش سكان المنطقة بتجنب المساحات المفتوحة في مرتفعات الجولان.

ويأتي القصف الإسرائيلي بعد يوم من سقوط عشر قذائف من سوريا، لترد بضربتين، السبت، وتصيب دبابتين تابعتين للنظام السوري ومدفع رشاش من عيار ثقيل، وأشارت وكالة الأنباء السورية بأن القصف الإسرائيلي، السبت، أدى إلى مقتل عدة أشخاص (التفاصيل: الدفاع الإسرائيلية تنشر فيديو لأهداف الغارة بسوريا)