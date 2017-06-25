دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشار إمام وخطيب المسجد الحرام، صالح بن حميد، في خطبة عيد الفطر، الأحد، إلى أن "نعم الرسوخ" في السعودية يثير "حقد الحاقدين" وأن "القوة والتماسك يزعج الحاقدين"، مضيفاً قوله: " فليهنأ كل محب وليندحر كل متطاول ولتهنأ الدولة ورجالها في الدولة واثقة من جنودها ثابتة على منهجها في صبر وحكمة وتوازن."

وأضاف قائلاً: "رجال أمننا وقواتنا جنود صناديد وأبطال بواسل يعلمون مقامهم وشرف مكانهم وصلاح عملهم وهم على الحق والهدى بإذن الله بشجاعتهم بعد عون الله تعالى تبقى هذه البلاد عزيزة محفوظة شامخة حامية للمقدسات حافظة للحرمات فحفظهم الله وحفظ بهم وشكر مساعيهم."

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يأتي هذا الخطاب بعد محاولة استهداف للحرم المكي، أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية، مساء الجمعة، أشارت فيها إلى نجاح قوات الأمن في إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف الحرم المكي، واعتقال 5 آخرين من عناصر المجموعة التي تمركزت في 3 مواقع في مكة وجدة، فيما فجر السادس نفسه، مخلفا إصابة 11 شخصا بينهم 5 رجال أمن.. (اقرأ: الداخلية السعودية: إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف الحرم المكي)

ومن جهة أخرى زار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المصابين من عناصر الأمن في محاولة استهداف الحرم المكي.

وقد أتت الزيارة في أول أيام عيد الفطر، الأحد، في أحد المستشفيات العسكرية في مكة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعاد مدير المكتب الخاص للأمير محمد بن سلمان تغريد مقطع فيديو ظهر فيه ولي العهد بزيارته: