دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثنى إمام الحرم المكي، الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، على ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف، لـ"إنجازاته الباهرة،" قائلاً إن التاريخ سيذكره باعتباره "داحر الإرهاب"، وذلك خلال خطبة عيد الفطر، الأحد.

وقال الشيخ حميد: "الشكر أجزله والثناء أكمله للرجل الذي سيذكره التاريخ في سيرته ومسيرته، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ذي الإنجازات الباهرة والإخلاص والأمانة.. خدم بلاده ودينه وملكه، فقد كان حارساً أميناً شجاعاً.. كان سداً وصداً منيعاً مرفوع الهامة، ذا صلابة لا يلين أمام الإرهاب والإرهابيين والمتربصين ومن يريدون بهذه البلاد سوءاً.. فهو داحر الإرهاب ومستصلح الشباب.. الناصح لهم وحاضنهم، وهو حافظ الحدود وحارس الثغور، حفظه الله ورعاه وجزاه أحسن الجزاء."

ويُذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمراً ملكياً، الأربعاء الماضي، يقضي بإعفاء الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية، واختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.

وقال الأمير محمد بن نايف للأمير محمد بن سلمان، عندما بايعه، الأربعاء الماضي، في قصر الصفا بمكة: "الله يعينك. أنا برتاح الحين، وانت الله يعينك. وموفقين إن شاء الله."